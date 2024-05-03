Владимир Алекно стал главным тренером волейбольного «Зенита СПб»

Заслуженный тренер России Владимир Алекно стал главным тренером питерского волейбольного клуба «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Уточняется, что контракт специалиста с клубом рассчитан на два года. Информация о возможном назначении Алекно на пост рулевого «Зенита» появилась в прошлом месяце.

Напомним, Алекно возглавлял сборную России (2007–2008, 2011–2012, 2015–2016). Под руководством специалиста российская национальная команда завоевала золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Также Алекно привёл сборную к победе в Мировой лиге (2011), на Кубке мира (2011) и к бронзе Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Помимо сборной России, Алекно тренировал национальную команду Ирана, московское «Динамо» и казанский «Зенит».