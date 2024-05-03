«Локомотив» расстался с шестью волейболистами и представил пятерых новых игроков клуба

Генеральный директор новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Роман Станиславов на пресс-конференции по итогам сезона-2023/2024 объявил об уходе из состава команды связующих Константина Абаева и Игоря Тисевича, доигровщика Сергея Савина, диагонального Павла Круглова, болгарских доигровщиков Дениса Карягина и Мартина Атанасова.

Станиславов также представил новых игроков, которые присоединятся к «Локомотиву» перед началом следующего сезона: связующие Игорь Кобзарь и Вадим Ожиганов, диагональный Раджаб Шахбанмирзаев, бразильский доигровщик Йоанди Леал и сербский доигровщик Марко Ивович.

Фото: lokovolley.com

«На сегодняшний момент могу сказать, что покидает команду Константин Абаев. Он продолжает карьеру за рубежом, это новый для него вызов. Отказался от более выгодных предложений – как и от нас, как и от других российских клубов. Он пошёл за своей мечтой.

Игорь Тисевич отправляется к себе домой, Сергей Савин – легенда, наш знаковый игрок – продолжит карьеру в другом клубе. Два иностранца Мартин Атанасов, Денис Карягин по многим причинам покидают клуб.

По приобретениям – оперативно сработали по Игорю Кобзарю. Не буду называть суммы, но он пришёл также с понижением – он пришёл работать к тренеру и вернуться также на свой топ-уровень. Взаимодействия с Ильясом Куркаевым и Дмитрием Лызиком по сборной у него наработаны. Здесь всё логично. Пара приходит из Сургута – Раджаб, земляк Омара из одной деревни, можно сказать, что старший брат, и Ожиганов. Наработанная замена.

По легионерам также известны две позиции – Леал, кубинец-бразилец приедет к нам после Олимпиады. Игрока представлять не надо, со времён Придди такого уровня у нас в команде не было. Также возвращаем к нам Марко Ивовича. Не думаем, что это шаг назад. Мы берём проверенного, акклиматизированного человека. Он знает, что от него нужно. Можно было бы подождать Лигу наций, кто там выстрелит. В прошлом сезоне долго ждали, попадать в такую же ситуацию, как с Атанасиевичем, мы не хотим. Половину воспитанников мы всё ещё хотим сохранить, они должны получать свою игровую практику», – приводит слова Станиславова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.