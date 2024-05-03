«Накрутка была наша, головная боль наша». Куркаев и Константинов — о поражении «Факелу»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Пламен Константинов и капитан команды Ильяс Куркаев на пресс-конференции по итогам сезона-2023/2024 объяснили, почему уступили новоуренгойскому «Факелу» в четвертьфинале чемпионата России и как это поражение сказалось на спортсменах.

Пламен Константинов:

«Хочу сказать, что есть два типа оценки чемпионата. Волейбольная и медальная. Волейбол – был хороший, исключая две игры плей-офф. Не справились с «Факелом», это больше вопрос психологии и устойчивости. Побеждать, когда надо, когда есть ожидания. Давление, которое мы не можем удержать, когда мы фавориты. Нужно научиться играть от этой позиции, не из-за засады.

В прошлом сезоне мучились с травмами, сейчас в начале плей-офф тоже накопились травмы. У Мартина Атанасова во второй половине чемпионата есть травма с плечом, это сильно сказалось на игре. У Омара Курбанова есть проблемы с коленом. Надеялись, что сможем его восстановить к полуфиналу. Там уже Сергей Савин – надрыв икроножной мышцы, потом и Дима Лызик. Это факт, это не извинения. Мы могли пройти Новый Уренгой, со всеми проблемами. Если в прошлом сезоне не ожидали медали, то, возможно, баланс есть. В общем, играли хороший волейбол», – приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

Ильяс Куркаев:

«Были разговоры – зачем играть за 5-8-е места. Нам нужно было реабилитироваться перед болельщиками. В любом случае к себе есть претензии. С «Енисеем», с «Зенитом» – каждый раз в раздевалке думали – как так получилось-то с «Факелом». Не можем быть удовлетворены. Пятое место – это больше вернуть доверие трибун. Мы не имеем права больше ошибаться. Этот последний шаг в сезоне может быть нам на пользу.

Это психологическая составляющая. Возможно, в играх с командами, которые ниже нас по рейтингу. Накрутка была наша, головная боль наша. Жизнь дала нам испытание, мы его не прошли. Только с этой командой. Это реально ошибка, не смогли её исправить. Состояние игры было разное», – приводит слова Куркаева пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.