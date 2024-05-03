«Многие европейские игроки к нам не едут». Директор «Локомотива» — о легионерах

Генеральный директор новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Роман Станиславов на пресс-конференции по итогам сезона-2023/2024 отметил, что легионеры предпочитают другие национальные чемпионаты российскому.

«Сейчас рынок достаточно ограничен. В Японии открыли вторую вакансию легионера. Многие европейские игроки к нам не едут. Здесь мы исходим из того, что есть», – приводит слова Станиславова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

Напомним, по окончании сезона новосибирский клуб покинули болгарские доигровщики Денис Карягин и Мартин Атанасов. Контракты на их позиции уже заключили с бразильским доигровщиком Йоанди Леалом и сербским доигровщиком Марко Ивовичем. В состав клуба также вошли связующие Игорь Кобзарь и Вадим Ожиганов, диагональный Раджаб Шахбанмирзаев.