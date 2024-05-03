Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Многие европейские игроки к нам не едут». Директор «Локомотива» — о легионерах

«Многие европейские игроки к нам не едут». Директор «Локомотива» — о легионерах
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Роман Станиславов на пресс-конференции по итогам сезона-2023/2024 отметил, что легионеры предпочитают другие национальные чемпионаты российскому.

«Сейчас рынок достаточно ограничен. В Японии открыли вторую вакансию легионера. Многие европейские игроки к нам не едут. Здесь мы исходим из того, что есть», – приводит слова Станиславова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

Напомним, по окончании сезона новосибирский клуб покинули болгарские доигровщики Денис Карягин и Мартин Атанасов. Контракты на их позиции уже заключили с бразильским доигровщиком Йоанди Леалом и сербским доигровщиком Марко Ивовичем. В состав клуба также вошли связующие Игорь Кобзарь и Вадим Ожиганов, диагональный Раджаб Шахбанмирзаев.

Материалы по теме
«Локомотив» расстался с шестью волейболистами и представил пятерых новых игроков клуба
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android