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Кошелева высказалась о своём назначении директором молодёжного сектора клуба «Мегабокс»

Кошелева высказалась о своём назначении директором молодёжного сектора клуба «Мегабокс»
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Бывшая волейболистка, чемпионка мира 2010 года Татьяна Кошелева прокомментировала своё назначение на должность директора молодёжного сектора итальянского клуба «Мегабокс».

«Мегабокс» – это клуб с большими амбициями. Наш президент Ивано Анджели мечтает развить в регионе культуру спорта, построить систему, включающую не только профессиональную команду, но и детские команды всех возрастов, чтобы в каждом доме звучало слово «волейбол». Три волейболистки из команды «Мегабокс», ярко выступившие в прошедшем сезоне, были вызваны в расположение сборной Италии. Сейчас клуб приглашает талантливых игроков, которые родились и выросли в этом регионе.

Моя задача как руководителя — развитие детского спорта. В этой роли я вижу перед нами большую цель – задать тренд на всестороннее развитие личности молодых спортсменов. Мы хотим сформировать у будущих волейболисток систему ценностей, включающую не только завоевание медалей и кубков. Это семейные ценности, культурные ценности, человеческие ценности. В моих планах изучить все наработки клуба по направлению, которое я буду курировать, а затем, совместно с профессионалами, которые уже работают в системе «Мегабокса», разработать стратегию и приступить к её реализации», — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, 35-летняя Кошелева объявила о завершении карьеры 15 апреля этого года. Последние три сезона она защищала цвета итальянского клуба «Мегабокс».

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