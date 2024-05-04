Источник: победитель Высшей лиги «А» «Корабелка» отказалась от выхода в Суперлигу

Победитель Высшей лиги «А» среди женских команд, петербургский клуб «Корабелка», отказался от выхода в следующем сезоне в Суперлигу. Об этом сообщил «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что стратегия клуба не подразумевала столь быстрого выхода в элитный дивизион. В связи с этим ни одна из команд напрямую не вылетит из Суперлиги, а команда «Минчанка», занявшая 13-е место, избежит стыковых матчей.

Отметим, что 14-я команда чемпионата «Атом-Курск» сыграет стыковые матчи со второй командой Высшей лиги А «Омичкой». Стыковые матчи стартуют 11 и 12 мая в Курске. Третью игру команды проведут в Омске.

Напомним, «Корабелка» в первый же сезон своего существования завоевала путёвку в Суперлигу, где уже есть одна петербургская команда, «Ленинградка», которая в минувшем сезоне стала бронзовым призёром чемпионата страны.