Аль Хачдади продлил контракт с «Белогорьем» на один сезон

Диагональный Мохамед Аль Хачдади продлил трудовое соглашение с волейбольным клубом «Белогорье». Новый контракт игрока с белгородским клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщило «Белогорье» в своём телеграм-канале.

Марокканский волейболист выступает за белгородский клуб с 2021 года. В этом сезоне 31-летний Аль Хачдади в составе «Белогорья» выиграл бронзовые награды чемпионата России. В серии за третье место белгородцы в четырёх матчах обыграли «Факел» из Нового Уренгоя (3-1). Также марокканец вошёл в символическую сборную мужской Суперлиги-2023/2024.

Статистика Аль-Хачдади в Суперлиге-2023/2024:

Набарано очков — 455.

Атака — 393.

Блок — 32.

Эйсы — 30.

Ранее марокканский диагональный «Белогорья» рассказывал, что планирует задержаться в России.