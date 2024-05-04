Аль Хачдади продлил контракт с «Белогорьем» на один сезон

Диагональный Мохамед Аль Хачдади продлил трудовое соглашение с волейбольным клубом «Белогорье». Новый контракт игрока с белгородским клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщило «Белогорье» в своём телеграм-канале.
Марокканский волейболист выступает за белгородский клуб с 2021 года. В этом сезоне 31-летний Аль Хачдади в составе «Белогорья» выиграл бронзовые награды чемпионата России. В серии за третье место белгородцы в четырёх матчах обыграли «Факел» из Нового Уренгоя (3-1). Также марокканец вошёл в символическую сборную мужской Суперлиги-2023/2024.
Статистика Аль-Хачдади в Суперлиге-2023/2024:
Набарано очков — 455.
Атака — 393.
Блок — 32.
Эйсы — 30.
Ранее марокканский диагональный «Белогорья» рассказывал, что планирует задержаться в России.