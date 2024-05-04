«Без Полетаева и Клюки дать результат будет проблематично». Алекно — о составе «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно рассказал про формирование состава на будущий сезон и травмах ключевых игроков команды.

«Те игроки, которые были без контрактов, но мне интересны, – давал по ним мнение. С ними продлили договор. Есть те позиции, которые требуют усиления. Но сегодня больше вызывает вопросы и решения по двум игрокам. Это Виктор Полетаев и Егор Клюка – ключевые игроки. Без них дать тот результат, который от нас ждут, будет проблематично. Но сказать, что завтра мы их увидим на площадке, не могу. Если по Полетаеву ситуация более-менее понятна, по Егору нет – там достаточно серьёзная травма. Сделано не хирургическое, но вмешательство – у него проблема с коленом. Сегодня идёт процесс восстановления. По нему окончательный ответ можем получить в июле, не раньше. Если вся команда уходит в отпуск, то для них его нет. Они уже своё отгуляли. Они работают по программе и в июне подключаюсь я, тренер по физической подготовке, практически на индивидуальную работу. В июне Егора опять отпустим к хирургу на силовой тест. Тогда и будем понимать процесс восстановления», — сказал Алекно в интервью клубной пресс-службе.

В пятницу, 3 мая, «Зенит» объявил о назначении 57-летнего Владимира Алекно на пост главного тренера команды.