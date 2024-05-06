Диагональная «Локомотива» из Калининградской области, турецкая волейболистка Эбрар Каракурт стала самым результативным игроком чемпионата России — 2023/2024.

Каракурт набрала 797 очков за 37 игр чемпионата (138 партий). Это лучший показатель для калининградского «Локомотива» за всю историю клуба.

В прошлом сезоне самым результативным игроком стала диагональная ЖВК «Протон» Наталья Малых, набрав 655 очков в 38 играх. В сезоне -2021/2022 капитан «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец набрала 714 очков в 34 играх.

Ранее стало известно, что Эбрар Каракурт признана самым ценным игроком (MVP) чемпионата России.