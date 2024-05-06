«Ожидал, что вывезу, вопрос был к ребятам». Волков — о бронзовом сезоне для «Белогорья»

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков рассказал, как воспринимает бронзу чемпионата России среди команд PARI Суперлиги сезона-2023/2024.

«Ожидал, что я вывезу. Вопрос был к ребятам, у меня-то амбиции большие, а вот захотят ли игроки, поверят ли они в то, что могут. Это был большой вопрос. Да, они смогли. Что больше радует: когда серия плей-офф началась, уже настраивались побороться даже за золотые медали. К сожалению, травмы подкосили, и у нас не получилось этого сделать. Но по крайней мере желание в глазах ребят я увидел: «А мы вообще-то и за первое можем поиграть». В начале [сезона] было психологическое состояние из серии: «Нам бы в четвёрку попасть, [тогда] сезон будет удачным и хорошим». Я же пытался, чтобы это чувство всячески не закреплялось в голове, чтобы они думали выше.

Чувство удовлетворения было: все силы, которые мы потратили, победы [вымучили] потом и кровью, не находясь у себя дома, в Белгороде, или в постоянных переездах, плюс, травмы, болезни — сезон сложный. И удовлетворённость в конце сезона, понимание, что ты это всё делал не зря и получил заслуженное третье место. Значит, ты на него наработал», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью на «Чемпионате» с Александром Волковым читайте на «Чемпионате» завтра, 7 мая, в 10:00 мск.