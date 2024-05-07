Волков — о тренерском подходе: пряник-пряник, не хотелось брать кнут

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков рассказал о своём тренерском подходе.

Мне кажется, пряник-пряник (улыбается). Не хотелось брать кнут, если честно. Иногда, может быть, и надо, но хочется, чтобы ребята сами понимали, что происходит. Потому что, когда ты берёшь кнут, ты начинаешь заставлять человека что-то делать. В этот момент он сделает, но не поймёт, почему и для чего. У нас профессионалы в команде, речь о дисциплине практически не вставала на протяжении всего сезона. Когда я играл, всегда думал: изменил бы это, это и это. Сейчас, когда тренер, я могу менять. Главное, чтобы это приняла команда.

Я не хотел кричать на игроков и не хотел, чтобы на меня кричали, когда играл. Потому что это было неконструктивно. Я в плане быта спокойнее отношусь ко всем мелочам: у кого-то запрещено пользоваться телефонами — мол, убрать гаджеты на приём пищи. В современном мире это невозможно. Ты создаёшь какие-то дополнительные ограничения для ребят. Просто должно быть уважение.

Выпить вина? Да, каждый человек профессионал. Даже если ты очень хочешь нарушить дисциплину — без проблем. Сделай так, чтобы никто не узнал и чтобы это никак не повлияло на тренировки, на игровой процесс. Все взрослые мужчины, должны принимать ответственность.

Вначале пытался внедрять штрафы. Хотя мы даже не обозначили их на команду — за те же опоздания. Причём это происходило: кто-то на тренировку опаздывал, кто-то в автобус. Но это же жизнь. Это нормально. Главное, чтобы ребята между собой решили: кто-то посадочные собирает, кто-то пиццу для команды. Я не нагнетал, — сказал Александр Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.