«Чаще всего был послан». Тренер «Белогорья» Волков рассказал об отношениях с Алекно

Главный тренер МВК «Белогорья» Александр Волков рассказал об отношениях с возглавляющим санкт-петербургский «Зенит» Владимиром Алекно.

«У нас с Владимиром Романовичем своеобразные, специфические отношения. Но они на сегодняшний день хорошие, добрые. Без обид. Потому что, если мне что-то не нравилось — и в отношениях, и в тренировочном плане — я никогда не боялся и не стеснялся — шёл к нему и разговаривал. Потому что в диалоге решается многое, не надо терпеть — иди и скажи. Может быть, человек думает по-другому.

Как отвечал? По-разному, но чаще всего я был послан (смеётся). Но при этом спустя день информация принималась. Просто он человек, которому нужно время, чтобы обработать информацию. Приятно было», — сказал Александр Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.