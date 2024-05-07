Тренер «Белогорья» — о легионерах: немногие горят желанием ехать в Россию из-за обстановки

Главный тренер МВК «Белогорье» Александр Волков признался, что существует проблема с приглашением квалифицированных волейболистов в Россию в связи с нынешней политической обстановкой.

«Вы же понимаете, хороший, топовый легионер — это бюджет. Способен ли клуб финансово потянуть такого легионера? Плюс немногие горят желанием в связи с обстановкой ехать в Россию. Список уменьшается. К тому же усиливается чемпионат Турции, куда ввалили много денег — туда уехала половина Италии. Ещё в Японии добавили команды. Стран, куда можно поехать, стало больше. По игрокам дефицит становится тоже больше, — сказал Александр Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды и сборные были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.