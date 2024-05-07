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Александр Кошкин стал новым главным тренером ЖВК «Динамо» Москва

Александр Кошкин стал новым главным тренером ЖВК «Динамо» Москва
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Александр Кошкин сменил Константина Ушакова на посту главного тренера московского «Динамо», сообщил генеральный директор женского волейбольного клуба Владимир Зиничев.

«Я подписал контракт с Александром Кошкиным, который работал в «Динамо‑Метар». Соглашение рассчитано на два года. Каких‑либо других изменений в тренерском штабе в ближайший год мы не планируем. Кошкин в наш тренерский штаб приходит один. У меня был длительный разговор с генеральным директором «Динамо‑Метар» Виталием Евгеньевичем Носовым. Мы услышали друг друга. Переход Кошкина в московское «Динамо» — личный выбор Александра Юрьевича, его шаг вперёд в тренерской карьере.

Я давно приглядывался к Кошкину. И когда он работал в «Сахалине», и в «Енисее». Мне импонирует в нём то, что он абсолютно на одной волне с игроками. Имею в виду взаимодействие с игроками. Я видел, что он доброжелателен, вдумчив, ответственен. Мне кажется, что важно и то, что у него пока нет тех побед, которые уже есть за спиной Ушакова. Он голодный до побед тренер. Не хочу сказать, что Ушаков успокоился, ни в коем случае. Ушаков — великий спортсмен, заслуженный мастер спорта, хороший тренер. До московского «Динамо» он тоже стремился к победам, но у него никогда не было золота чемпионата России. Для него это было желанной мечтой. Думаю, что Кошкин сумеет найти дополнительные рычаги для мобилизации команды и стимулы — как для себя, так и для игроков», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Александр Кошкин покинул пост главного тренера ЖВК «Динамо-Метар». В минувшем сезоне чемпионата России клуб занял шестое место.

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