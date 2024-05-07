Александр Кошкин стал новым главным тренером ЖВК «Динамо» Москва

Александр Кошкин сменил Константина Ушакова на посту главного тренера московского «Динамо», сообщил генеральный директор женского волейбольного клуба Владимир Зиничев.

«Я подписал контракт с Александром Кошкиным, который работал в «Динамо‑Метар». Соглашение рассчитано на два года. Каких‑либо других изменений в тренерском штабе в ближайший год мы не планируем. Кошкин в наш тренерский штаб приходит один. У меня был длительный разговор с генеральным директором «Динамо‑Метар» Виталием Евгеньевичем Носовым. Мы услышали друг друга. Переход Кошкина в московское «Динамо» — личный выбор Александра Юрьевича, его шаг вперёд в тренерской карьере.

Я давно приглядывался к Кошкину. И когда он работал в «Сахалине», и в «Енисее». Мне импонирует в нём то, что он абсолютно на одной волне с игроками. Имею в виду взаимодействие с игроками. Я видел, что он доброжелателен, вдумчив, ответственен. Мне кажется, что важно и то, что у него пока нет тех побед, которые уже есть за спиной Ушакова. Он голодный до побед тренер. Не хочу сказать, что Ушаков успокоился, ни в коем случае. Ушаков — великий спортсмен, заслуженный мастер спорта, хороший тренер. До московского «Динамо» он тоже стремился к победам, но у него никогда не было золота чемпионата России. Для него это было желанной мечтой. Думаю, что Кошкин сумеет найти дополнительные рычаги для мобилизации команды и стимулы — как для себя, так и для игроков», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Александр Кошкин покинул пост главного тренера ЖВК «Динамо-Метар». В минувшем сезоне чемпионата России клуб занял шестое место.