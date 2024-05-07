Генеральный директор ЖВК «Динамо» Москва заявил, что не считает прошедший сезон неудачным

Генеральный директор ЖВК «Динамо» Москва Владимир Зиничев заявил, что не считает прошедший сезон неудачным.

«Несмотря на большое количество негатива, которое вылилось на нашу команду, мы не считаем сезон неудачным или тем более провальным. В прошедшем сезоне «Динамо» выиграло три кубка из четырёх, которые разыгрывались в России. К этим титулам можно ещё добавить победу в регулярном первенстве, которая ничего в принципе не даёт, но показывает уровень команд на длинной дистанции. Победа в регулярке показывает, насколько много команда работала и сколько у неё было замечательных матчей и побед.

Но плей‑офф мы не можем не признать неудачным. Команде не удалось победить ни в полуфинале, ни в серии за бронзу. Да и четвертьфинальные матчи с «Уралочкой» по качеству игры вызывали много вопросов, хоть и закончились в нашу пользу. Все привыкли к победам «Динамо». В предыдущем сезоне выиграли три турнира из трёх, в этом сезоне — три из четырёх. Причём подряд завоевали шесть трофеев. В Суперлиге единицы команд, которые когда‑то смогли или смогут показать такой же результат, как московское «Динамо». Для многих это несбыточная мечта.

Такие результаты в первую очередь говорят о силе команды, которая смогла добиться этих побед. Нами была проведена огромная работа, но каждой сказке когда‑то приходит конец. Мы финишировали не самым лучшим образом. Это то, что мы объективно получили. Но я хочу оговориться: для нашей команды этот плей‑офф оказался скомканным. Нам важно было играть матчи не два дня подряд, как пришлось, а через день, как было предусмотрено регламентом. Но в связи с трагическими событиями в «Крокусе» календарь плей‑офф был перекроен. К тому же из‑за отсутствия подходящей площадки в новую дату матча в Москве были вынуждены играть домашний матч на выезде.

Сезон завершаем без золота чемпионата России, но с тремя почётными трофеями — это Кубок столетия отечественного волейбола, Суперкубок и Кубок России. Команде и тренерскому штабу огромное за это спасибо!» — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что новым главным тренером московского «Динамо» назначен Александр Кошкин.