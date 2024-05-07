Зиничев заявил, что ЖВК «Динамо» Москва вернётся на арену «Дружба» в Лужниках

Генеральный директор ЖВК «Динамо» Москва Владимир Зиничев заявил, что клуб вернётся на прежнюю домашнюю арену — УСЗ «Дружба» в Лужниках.

Напомним, с сезона‑2020/2021 волейболистки московского клуба проводили домашние матчи на волейбольной арене «Динамо» на улице Василисы Кожиной. Ранее домашней площадкой волейболисток был УСЗ «Дружба», который был закрыт на реконструкцию.

«Правда ли, что «Динамо» возвращается в УСЗ «Дружба»? Всё верно. В связи с окончанием реконструкции УСЗ «Дружба» мы обратились с письмом к заместителю мэра Москвы с просьбой вернуться на арену, которую полюбили наши болельщики, с которой связано много побед. Нашу просьбу поддержали, я встречался с генеральным директором «Лужников» Андреем Веревко, мы с ним всё согласовали. Новый сезон начнём играть в «Дружбе». Приглашаю туда наших болельщиков, всех тех, кому небезразличен женский волейбольный клуб «Динамо» Москва», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».

Ранее функционер заявил, что не считает минувший сезон неудачным.