Евгения Старцева покидает ЖВК «Динамо» Москва

Чемпионка Европы и мира Евгения Старцева покинет ЖВК «Динамо» Москва, сообщил генеральный директор клуба Владимир Зиничев.

«Как изменится состав «Динамо» в следующем сезоне? Команда в сезоне‑2023/2024 была очень опытная, безумно талантливая, в некотором смысле дрим‑тим. Возможно, эта команда — одна из лучших, что были в «Динамо» за последние 20 лет. Неудача в плей‑офф чемпионата России сподвигла нас к тому, чтобы активно заняться омоложением состава и созданием новой команды. В новом сезоне у нас обновится практически половина состава.

«Динамо» покидают Наталия Перейра, Евгения Старцева, Екатерина Пипунырова, Маргарита Курило, Екатерина Евдокимова, Татьяна Дмитриева. Я безумно благодарен Перейре и Старцевой. Мы вернули Женю в волейбол, когда она осталась без команды. Помогли ей восстановиться, и она проявила бойцовский характер, лучшие лидерские черты. Без Перейры и Старцевой наши победы были бы невозможны.

По ходу сезона ко мне обратилась Анастасия Жаброва. Она сказала, что хочет получать больше игровой практики, попросила отпустить ее для этого в другую команду. Мы пошли навстречу игроку, поэтому в следующем сезоне Жаброва будет играть в «Заречье‑Одинцово», а через год вернётся в «Динамо» — у неё будет контракт ещё на один сезон», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».

Ранее функционер заявил, что клуб вернётся на прежнюю домашнюю арену — УСЗ «Дружба» в Лужниках.