Блокирующая «Динамо-Ак Барс» Суворова продолжит карьеру во французском «Волеро Ле-Канне»

Центральная блокирующая волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» 20-летняя Наталья Суворова покидает Россию, чтобы присоединится к французскому клубу «Волеро Ле-Канне» в следующем сезоне. Об этом «Волеро» сообщил в своих социальных сетях.

Свою профессиональную карьеру Суворова начинала в системе череповецкой «Северянки», после чего присоединилась к казанскому «Динамо-Ак Барс». В составе клуба она провела последние два сезона и стала чемпионкой России.

Напомним, французский «Волеро Ле-Канне» по окончании этого сезона покидают россиянки Анна Котикова, Анастасия Ляшко, Виктория Руссу и Елизавета Кочурина. В составе команды также играют россиянки Алина Попова и Виктория Буркова. Пока неизвестно, продолжат ли спортсменки карьеру во французском клубе в следующем сезоне.