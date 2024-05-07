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Марина Маркова продолжит карьеру в Индонезии

Марина Маркова продолжит карьеру в Индонезии
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Российская доигровщица Марина Маркова продолжит карьеру в Индонезии. Там она будет выступать за Jakarta Elektrik PLN, сообщает jpnn.com.

Россиянка займёт слот иностранного игрока вместо итальянки Индре Сорокайте, которая покинет клуб. Чемпионат Индонезии завершится 21 июля, после чего у Марины двухлетний контракт с турецким «Вакыфбанком».

Ранее Маркова покинула состав итальянского волейбольного клуба «Игор Горгондзола» (Новара). 23-летняя Маркова присоединилась к команде перед финальными играми Кубка Вызова, где «Новара» одержала победу и стала чемпионом турнира. Вместе с ней клуб покинула и Анастасия Капралова.

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