Российская доигровщица Марина Маркова продолжит карьеру в Индонезии. Там она будет выступать за Jakarta Elektrik PLN, сообщает jpnn.com.

Россиянка займёт слот иностранного игрока вместо итальянки Индре Сорокайте, которая покинет клуб. Чемпионат Индонезии завершится 21 июля, после чего у Марины двухлетний контракт с турецким «Вакыфбанком».

Ранее Маркова покинула состав итальянского волейбольного клуба «Игор Горгондзола» (Новара). 23-летняя Маркова присоединилась к команде перед финальными играми Кубка Вызова, где «Новара» одержала победу и стала чемпионом турнира. Вместе с ней клуб покинула и Анастасия Капралова.