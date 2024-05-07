«Играть в Новаре — моя мечта!» Толок — о переходе в чемпионат Италии по волейболу

Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Толок прокомментировала предстоящий переход в итальянскую «Новару».

«Я переходила в «Локомотив» для того, чтобы помочь команде добиться хороших результатов, и для того, чтобы улучшить свою игру. Считаю, что мне это удалось. Это были прекрасные два года в отличном клубе, в замечательном коллективе. Ни капли не жалею, что перешла в «Локо» из «Динамо-Ак Барс».

Я давно слежу за чемпионатом Италии, который является одним из сильнейших в мире. И команда из Новары мне всегда нравилась. Всегда хотелось попробовать свои силы в одном из зарубежных клубов. И когда появилась возможность перейти именно в Новару, я за неё ухватилась. Да, меня много спрашивают, а как же муж, который играет в России? Но ведь в «Локомотиве» было то же самое – я в Калининграде, он в другом городе. Встречались только летом, в отпуске, и на Новый год. Так что в этом плане ничего не изменится. Играть в Новаре, можно сказать, моя мечта! И если бы не попробовала воплотить её в жизнь, то потом бы долго жалела», — приводит слова Толок пресс-служба «Локомотива».