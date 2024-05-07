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«Ты стала частью нашей истории!» ЖВК «Локомотив» попрощался с Татьяной Толок

«Ты стала частью нашей истории!» ЖВК «Локомотив» попрощался с Татьяной Толок
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Калининградский «Локомотив» попрощался с российской доигровщицей Татьяной Толок, которая покидает команду после двух проведённых сезонов. Спортсменка будет выступать в чемпионате Италии по волейболу. Она продолжит карьеру в клубе «Игор Горгондзола» из Новары.

«Спасибо за игру, Таня! За два прекрасных сезона! Ты стала частью нашей истории! Желаем успеха в дальнейшей карьере! И всегда ждём в „Локо“!» — выразила благодарность волейболистке пресс-служба «Локомотива».

Напомним, до перехода в «Локомотив» 21-летняя волейболистка выступала за казанский «Динамо-Ак Барс». Вместе с Толок в «Игор Горгондзоле» будет выступать диагональная Вита Акимова, которая уже провела в команде один сезон. В этом году коллектив из Новары завоевал Кубок Вызова ЕКВ.

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