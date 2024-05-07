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«Не прощаюсь. До встречи!» Толок обратилась к болельщикам «Локомотива» из Калининграда

«Не прощаюсь. До встречи!» Толок обратилась к болельщикам «Локомотива» из Калининграда
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Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Толок поделилась воспоминаниями об игре за клуб, а также обратилась к болельщикам перед переходом в итальянскую «Новару».

«Очень много всего хорошего. Здесь потрясающие болельщики, уникальная атмосфера на домашних матчах. Такой больше нет нигде в России! Когда мы играли в полуфинале, в финале, в зале было что-то невероятное. Мы стояли на площадке и чувствовали, как пол вибрирует от шума и поддержки трибун! Это действительно круто!

Огромное всем спасибо за вашу поддержку, за ваши эмоции. Вы поддерживали нас, несмотря ни на что, в любых ситуациях. Это бесценно! Мы вас очень любим. Не прощаюсь. До встречи!» — приводит слова Толок пресс-служба «Локомотива».

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