«Не прощаюсь. До встречи!» Толок обратилась к болельщикам «Локомотива» из Калининграда

Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Толок поделилась воспоминаниями об игре за клуб, а также обратилась к болельщикам перед переходом в итальянскую «Новару».

«Очень много всего хорошего. Здесь потрясающие болельщики, уникальная атмосфера на домашних матчах. Такой больше нет нигде в России! Когда мы играли в полуфинале, в финале, в зале было что-то невероятное. Мы стояли на площадке и чувствовали, как пол вибрирует от шума и поддержки трибун! Это действительно круто!

Огромное всем спасибо за вашу поддержку, за ваши эмоции. Вы поддерживали нас, несмотря ни на что, в любых ситуациях. Это бесценно! Мы вас очень любим. Не прощаюсь. До встречи!» — приводит слова Толок пресс-служба «Локомотива».