Диагональный Сапожков проведёт остаток сезона за «Аль-Райян»

Воспитанник «Локомотива» Максим Сапожков, игравший за итальянскую «Модену», может провести остаток сезона за катарский «Аль-Райян». Об этом сообщает Volleynews

Ранее стало известно, что доигровщик волейбольного «Зенита-Казань» Дмитрий Волков завершит сезон-2023/2024 в катарской команде. 28-летний российский волейболист поможет клубу в розыгрыше Кубка Эмира, который завершится 17 мая. Следующий сезон он всё же проведёт за казанскую команду.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что Сапожков сыграет за «Модену» — самый титулованный клуб Суперлиги, туда он попал после удачной игры в итальянской «Вероне». Последний российский клуб за который сыграл Сапожков, — «Югра-Самотлор».

Ранее была информация о том, что диагональный может вновь вернуться играть за одну из российских команд.