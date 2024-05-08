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Либеро Някина продолжит выступление за «Тулицу»

Либеро Някина продолжит выступление за «Тулицу»
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Либеро команды «Тулица» Наталья Някина продлила контракт с клубом ещё на один сезон. Об этом сообщает волейбольный клуб «Тулица».

Воспитанница ульяновской школы волейбола Някина защищает цвета клуба на протяжении уже трёх сезонов с 2021 года. Сезон-2023/2024 команда «Тулица» завершила на седьмом месте чемпионата России — Суперлиги, обыграв «Уралочку-НМТК» в трёх играх подряд.

Ранее Някиной уже удалось сыграть за несколько российских клубов, в том числе и за «Ленинградку» из Санкт-Петербурга в сезоне-2020/2021, которая в этом году стала бронзовым призёром чемпионата России — Суперлиги.

По словам 32-летней волейболистки, она всегда стремилась в Суперлигу и понимала ответственность за это.

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