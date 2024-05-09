Максим Сапожков и Дмитрий Волков дебютировали за катарский «Аль-Райан»

Доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков и диагональный московского «Динамо» Максим Сапожков заключили краткосрочные контракты с катарским волейбольным клубом «Аль-Райан», выступающем в Кубке Эмира.

8 мая россияне дебютировали за команду в матче с «Катаром». Первая игра завершилась со счётом 2:3 (23:25, 24:26, 25:21, 25:18, 15:17) в пользу соперника. Сапожков за матч набрал 30 очков при показателе полезности «+12», а Волков принёс команде 27 очков при том же показателе полезности.

Напомним, в составе «Катара» также выступают два россиянина – диагональный Евгений Тюрин, который проводит свой пятый сезон в катарской лиге, и доигровщик Денис Кочнев, предыдущим клубом которого был нижневартовский «Югра-Самотлор». В матче с «Аль-Райаном» Тюрин набрал 18 очков, Кочнев – 16.