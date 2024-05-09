Маргарита Курило проведёт следующий сезон в турецком «Кузейбору»

Российская доигровщица Маргарита Курило покидает московское «Динамо», чтобы провести следующий сезон в составе турецкого волейбольного клуба «Кузейбору». Об этом сообщает портал voleyboldan.com.

Для 30-летней спортсменки «Кузейбору» станет первым заграничным клубом в карьере. Последние два сезона она провела в московском «Динамо», с 2019 по 2021 год Маргарита выступала в составе калининградского «Локомотива». Она также играла за «Уралочку-НТМК», саратовский «Протон», «Омичку». Вместе со сборной России Курило стала бронзовым призёром Кубка мира по волейболу в 2019 году.

Напомним, ранее стало известно, что к турецкому «Кузейбору» в следующем сезоне присоединится ещё одна россиянка Анна Лазарева.