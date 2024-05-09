Арина Федоровцева сообщила, что продолжит карьеру в китайском «Шанхае»

20-летняя российская доигровщица Арина Федоровцева сообщила, что проведёт следующий сезон в чемпионате Китая по волейболу. Она будет выступать за клуб «Шанхай». Команда заняла второе место в прошедшем сезоне чемпионата страны.

«Привет! Меня зовут Арина Федоровцева. И я рада сообщить, что следующий сезон я проведу в волейбольном клубе „Шанхай“. Я уверена, что мы покажем красивый волейбол и, конечно, добьёмся всех поставленных целей. Скоро увидимся!» — сообщила волейболистка в приветсвенном видео.

В прошедшем сезоне 20-летняя российская волейболистка в составе «Фенербахче» выиграла чемпионат и Кубок Турции. Она стала лучшей подающей чемпионата Турции. За турнир россиянка выполнила 92 эйса. В Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфиналов, где уступила итальянскому «Веро Воллей».