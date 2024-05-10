Волейболист Игорь Кобзарь покинул петербургский «Зенит»

Российский волейболист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года Игорь Кобзарь покинул петербургский «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба команды. Новым клубом связующего станет новосибирский «Локомотив». Кобзарь провёл за «Зенит» три года, сыграв 135 матчей и 433 партии.

«Для молодого клуба Кобзарь – это, что уж там мелочиться, практически человек-эпоха. Просто для статистики: в истории «Зенита» пока всего шесть волейболистов, достигших отметки в 400 сетов, проведённых на площадке в составе сине-бело-голубых.

Игоря мы все запомним в первую очередь как человека, которого невозможно сломать: если надо играть в гипсе, он будет играть в гипсе – примеры имеются. Из таких людей можно делать гвозди, и это будут самые крепкие гвозди в мире. Спасибо тебе за эти три года! Мы всегда будем рады видеть тебя в Питере! Приезжай и чувствуй себя как дома!» — сообщает пресс-служба «Зенита».