Доигровщик «Зенита-Казань» Сэм Деру рассказал, что бы он изменил в женском волейболе

Бельгийский доигровщик волейбольного клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру рассказал, что бы он изменил в женском волейболе.

«Скорость. Розыгрыши. Там всё время подкидывают высокий мяч в диагональ. Тактически хочется видеть большего. В матчах топовых европейских клубов игра действительно получается быстрой, мяч постоянно движется туда-сюда, связующие более разнообразны.

В России чаще всего игра более простая – высокий пас, сильный удар диагонали. А ещё удивляет, что в женском волейболе такие игроки, как Варгас или Федоровцева уничтожают двойной блок ударами по диагонали, и никто не приходит блокировать третьим. Ведь в таком случае забить будет сложнее. Это то, что я бы немедленно изменил в женском волейболе», – приводит слова Деру «БО Спорт».