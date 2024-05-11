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АСК обыграл барнаульский «Университет» в первом стыковом матче

АСК обыграл барнаульский «Университет» в первом стыковом матче
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Сегодня, 11 мая, АСК обыграл барнаульский «Университет» в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в мужской Суперлиге. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась победой местной команды со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:17).

Пари Суперлига - плей-аут (м) . Стыковые матчи
11 мая 2024, суббота. 18:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Университет
Барнаул
АСК: Зеленков, Антонов, Демаков, Пятыркин, Захватенков, Валеев, Мозжухин, Хайбулов, Панасенко, Премович, Прытков, Ищенко, Карпухов
Университет:

Напомним, «Университет» стал серебряным призёром Высшей лиги «А», проиграв финальную серию МГТУ. Столичная команда напрямую вышла в Суперлигу, а сибирский клуб получил право сыграть стыковые матчи с 15-й командой чемпионата России – АСК.

Ранее сообщалось, что стыковые матчи находятся под угрозой срыва из-за финансовых проблем «Университета». Клуб не мог найти средства на специальное оборудование, камеры, покрытие, чтобы соответствовать требованиям матчей, проходящих на уровне Суперлиги. Однако накануне представители клуба сообщили, что ситуация разрешилась.

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