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Волейболистка Ксения Парубец продлила контракт с калининградским «Локомотивом» на 1 сезон

Доигровщица волейбольного клуба «Локомотив» Ксения Парубец продлила контракт с калининградской командой на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

Статистика Ксении Парубец в сезоне-2023/2024:

Очки — 459, из них:

атака — 391;

эйсы — 16;

блок — 52.

Эффективность атакующих действий — 40%.

Позитивный приём — 53%.

Ксения Парубец перешла в калининградский клуб в 2022 году из екатеринбургской «Уралочки-НТМК». В составе «Локомотива» волейболистка второй год подряд стала серебряным призёром чемпионата России. Ещё дважды спортсменка становилась вице-чемпионкой России, выступая за клуб из Екатеринбурга.

В составе сборной России 29-летняя Парубец — чемпионка Европы (2015), бронзовый призёр Кубка мира — 2019. Всего за национальную команду провела 105 матчей и набрала 898 очков.