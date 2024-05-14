Волейболистка Ксения Парубец продлила контракт с калининградским «Локомотивом» на 1 сезон

Доигровщица волейбольного клуба «Локомотив» Ксения Парубец продлила контракт с калининградской командой на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».
Статистика Ксении Парубец в сезоне-2023/2024:
Очки — 459, из них:
атака — 391;
эйсы — 16;
блок — 52.
Эффективность атакующих действий — 40%.
Позитивный приём — 53%.
Ксения Парубец перешла в калининградский клуб в 2022 году из екатеринбургской «Уралочки-НТМК». В составе «Локомотива» волейболистка второй год подряд стала серебряным призёром чемпионата России. Ещё дважды спортсменка становилась вице-чемпионкой России, выступая за клуб из Екатеринбурга.
В составе сборной России 29-летняя Парубец — чемпионка Европы (2015), бронзовый призёр Кубка мира — 2019. Всего за национальную команду провела 105 матчей и набрала 898 очков.