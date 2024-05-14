«Белогорье» представило финальный эпизод сериала «Обратная сторона»

Волейбольный клуб «Белогорье» заканчивает свой сезонный сериал «Обратная сторона». Белгородские «львы» подводят итоги и в финальном эпизоде рассказывают, что помогло им взойти на пьедестал почета.

«Белогорье» завоевало бронзовые медали чемпионата России после 8-летнего перерыва. Несмотря на все сложности, белгородцы провели лучший сезон за последние годы, а на площадке и за её пределами сложилась настоящая дружная команда-семья, где один за всех и все за одного.

Серия охватывает напряженное соперничество с «Факелом» из Нового Уренгоя за медали чемпионата. Клуб показывает лучшие моменты матчей с комментариями заслуженного мастера спорта Александра Косарева. Тренеры, игроки и руководство клуба делятся мнениями и впечатлениями после победы.

Посмотреть финальную серию сериала вы можете на «Чемпионате».