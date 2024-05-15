Тренер «Зенита» — о чемпионском составе: мучился, не знал даже, кого использовать

Главный тренер МВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов рассказал об игроках своей команды, которые в завершившемся сезоне принесли казанцам второе подряд чемпионство.

«Думаю, что в следующем году мы способны стать ещё лучше: Романовский уже свою лепту вносит, а в скором времени может стать полноценным игроком состава, у него есть все возможности для этого. Лабинский – уже полноценный игрок основы и может уже в ближайшее время стать не только лидером «Зенита», но и сборной. Перед матчами я всё время мучился: у всех ребят есть свои сильные стороны, не знал, кого использовать в конкретный момент времени. Были сложности. Они, правда, приятные, ведь это лучше, чем нехватка спортсменов.

Илья Фёдоров уже заматерел – третий сезон в составе. И финал для него не что-то нереальное. Хоть он и плачет до сих пор после побед, но уже чувствуется, что это не талантливый перспективный мальчик, а основной игрок «Зенита» и основной кандидат на место в главной сборной страны на своей позиции.

Алексей Кононов – и его волшебное преображение в середине прошлого сезона. Сейчас уже его нахождение на площадке в самые сложные моменты не вызывает сомнений. Андрюха Сурмачевский также очень важное звено в нашем коллективе, надеемся, что следующий сезон в Уфе максимально раскроет его потенциал и он вернётся к нам уже полноценной боевой единицей.

Также не стоит забывать про Кирилла Клеца, который не играл так много на стадии плей-офф, но точно усилил команду и имеет огромный потенциал. Наша задача уже постараться его раскрыть. Следующий сезон должен быть для него показательным. Тем более перед глазами у него есть отличный пример», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.