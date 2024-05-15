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Калининградский «Локомотив» объявил о возвращении Ирины Воронковой

Калининградский «Локомотив» объявил о возвращении Ирины Воронковой
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Российская 28-летняя доигровщица Ирина Воронкова вернулась в расположение калининградского «Локомотива». Волейболистка выступала за команду с 2018 по 2022 год.

«Здесь много слов и не надо! С возвращением в „Локо“, Ира!» — подтвердила переход Воронковой в «Локомотив» пресс-служба клуба.

С 2022 по 2024 Воронкова выступала за турецкий волейбольный клуб «Экзачибаши». За два сезона в команде россиянка стала бронзовым призёром клубного чемпионата мира в 2022 году и выиграла турнир в 2023-м. В сезоне-2022/2023 клуб занял второе место в Лиге чемпионов и в чемпионате Турции. В текущем сезоне «Экзачибаши» в Лиге чемпионов остановился на этапе полуфиналов, занял второе место в Кубке и чемпионате Турции. Также Ирина играла за казанский «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово» и московское «Динамо».

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