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Россияне Волков и Сапожков помогли катарскому «Аль-Райану» выйти в финал Кубка эмира

Россияне Волков и Сапожков помогли катарскому «Аль-Райану» выйти в финал Кубка эмира
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Волейбольный клуб «Аль-Райан» в полуфинальной серии Кубка эмира Катара во второй раз обыграл «Катар» и со счётом в серии 2-1 вышел в финал турнира. Третий матч между командами завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:13).

Самым результативным игроком встречи стал диагональный московского «Динамо» Максим Сапожков, он набрал 17 очков. Доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков принёс команде ещё 16 очков. Напомним, россияне заключили краткосрочные контракты с катарским клубом. После окончания турнира Сапожков и Волков вернутся в составы своих команд.

Финал Кубка эмира Катара состоится 17 мая. «Аль-Райан» встретится с «Полице», обыгравшим в полуфинале «Аль-Араби» Алексея Спиридонова со счётом 2:0.

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