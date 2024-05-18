Станислав Маслиев покинул «Белогорье»

Доигровщик «Белогорья» Станислав Маслиев покинул клуб, в котором выступал с 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Известно, что Маслиев был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, когда играл в австрийском «Хипо Тироль». После окончания срока дисквалификации он вернулся в нижневартовскую команду «Югра-Самотлор». Играя в «Белогорье», он стал одним из самых результативных игроков команды.

Маслиев за три чемпионата провёл более 100 игр. За сезон он стал шестым по результативности бомбардиром команды.

За время своей карьеры доигровщик несколько раз подписывал контракт с белгородской командой. В 2008 году он начал с этого клуба свою карьеру в России, а в 2014-м вернулся после аренды в Новокуйбышевске.