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Лига наций среди мужских команд: расписание матчей первой игровой недели

Лига наций среди мужских команд: расписание матчей первой игровой недели
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21 мая стартует Лига наций среди мужских команд. В первую игровую неделю соревнования принимают Турция и Бразилия. Группа 1, в которую входят Болгария, Франция, Турция, Канада, Нидерланды, Словения, США и Польша, проведут встречи в турецкой Анталии. Группа 2 (Аргентина, Япония, Куба, Бразилия, Германия, Италия, Иран и Сербия) сыграют в Рио-де-Жанейро.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей группового этапа с 21 по 26 мая.

Волейбол. Лига наций. Мужчины

Группа 1:

21 мая, вторник
17:00 мск. Болгария — Франция
20:00 мск. Турция — Канада

22 мая, среда
17:00 мск. Нидерланды — Словения
20:00 мск. США — Польша

23 мая, четверг
14:00 мск. Словения — Франция
17:00 мск. Канада — Польша
20:00 мск. Турция — Нидерланды

24 мая, пятница
14:00 мск. Болгария — Канада
17:00 мск. Франция — США
20:00 мск. Нидерланды — Польша

25 мая, суббота
14:00 мск. Словения — Канада
17:00 мск. Турция — Франция
20:00 мск. Болгария — США

26 мая, воскресенье
14:00 мск. Словения — Польша
17:00 мск. Турция — США
20:00 мск. Болгария — Нидерланды

Группа 2:

21 мая, вторник
23:30 мск. Аргентина — Япония

22 мая, среда
3:00 мск. Куба — Бразилия
23:30 мск. Германия — Италия

23 мая, четверг
3:00 мск. Иран — Сербия
20:00 мск. Куба – Германия
23:30 мск. Япония — Сербия

24 мая, пятница
3:00 мск. Аргентина — Бразилия
20:00 мск. Куба — Япония
23:30 мск. Иран — Италия

25 мая, суббота
3:00 мск. Сербия — Бразилия
20:00 мск. Япония — Италия
23:30 мск. Аргентина — Германия

26 мая, воскресенье
3:00 мск. Куба — Иран
16:00 мск. Бразилия — Италия
20:00 мск. Сербия — Германия
23:30 мск. Иран — Аргентина

Напомним, Лига наций среди женских команд стартовала 14 мая. С 20 по 27 мая у женских национальных команд перерыв, далее игры продолжатся в Китае и США.

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