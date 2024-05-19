Лига наций среди мужских команд: расписание матчей первой игровой недели

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21 мая стартует Лига наций среди мужских команд. В первую игровую неделю соревнования принимают Турция и Бразилия. Группа 1, в которую входят Болгария, Франция, Турция, Канада, Нидерланды, Словения, США и Польша, проведут встречи в турецкой Анталии. Группа 2 (Аргентина, Япония, Куба, Бразилия, Германия, Италия, Иран и Сербия) сыграют в Рио-де-Жанейро.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей группового этапа с 21 по 26 мая.

Волейбол. Лига наций. Мужчины

Группа 1:

21 мая, вторник

17:00 мск. Болгария — Франция

20:00 мск. Турция — Канада

22 мая, среда

17:00 мск. Нидерланды — Словения

20:00 мск. США — Польша

23 мая, четверг

14:00 мск. Словения — Франция

17:00 мск. Канада — Польша

20:00 мск. Турция — Нидерланды

24 мая, пятница

14:00 мск. Болгария — Канада

17:00 мск. Франция — США

20:00 мск. Нидерланды — Польша

25 мая, суббота

14:00 мск. Словения — Канада

17:00 мск. Турция — Франция

20:00 мск. Болгария — США

26 мая, воскресенье

14:00 мск. Словения — Польша

17:00 мск. Турция — США

20:00 мск. Болгария — Нидерланды

Группа 2:

21 мая, вторник

23:30 мск. Аргентина — Япония

22 мая, среда

3:00 мск. Куба — Бразилия

23:30 мск. Германия — Италия

23 мая, четверг

3:00 мск. Иран — Сербия

20:00 мск. Куба – Германия

23:30 мск. Япония — Сербия

24 мая, пятница

3:00 мск. Аргентина — Бразилия

20:00 мск. Куба — Япония

23:30 мск. Иран — Италия

25 мая, суббота

3:00 мск. Сербия — Бразилия

20:00 мск. Япония — Италия

23:30 мск. Аргентина — Германия

26 мая, воскресенье

3:00 мск. Куба — Иран

16:00 мск. Бразилия — Италия

20:00 мск. Сербия — Германия

23:30 мск. Иран — Аргентина

Напомним, Лига наций среди женских команд стартовала 14 мая. С 20 по 27 мая у женских национальных команд перерыв, далее игры продолжатся в Китае и США.