«Это было тяжёлое решение». Главный тренер ЖВК «Локомотив» — об уходе из команды

Бывший главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов рассказал о причинах расставания с калининградской командой.

Это было тяжёлое и непростое решение, которое мне пришлось принять. Генеральный директор Александр Косырьков хотел доверить мне проект ещё на два года. Для меня это было замечательно, потому что мы очень хорошо работали вместе. Уверен, если бы продолжили наше совместное сотрудничество и дальше, мы смогли бы на следующий год побороться за золото. Но иногда в жизни приходится принимать такие решения. Ситуация так сложилась, что мне нужно быть с семьёй и заниматься с младшей дочкой Ралиной, которой только 11 лет. Мы приняли решение, что вернёмся в Болгарию, где у нас есть дом, друзья и родственники, которые нам будут помогать. Я искал какую-нибудь работу именно дома. Поэтому так сложилось с уходом.

В «Локомотиве» всё было хорошо и замечательно. Было желание обеих сторон, чтобы продолжить совместную работу. Но так сложились мои обстоятельства. Руководство сделало всё, чтобы я остался. Я просто сам не успел найти решения по семейному положению. Все остальные разговоры — это спекуляция и неправда», — сказал Арсов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, 13 мая Радослав Арсов принял решение покинуть пост главного тренера «Локомотива» по семейным обстоятельствам. Он провёл с командой один сезон-2023/2024, в котором калининградский клуб завоевал серебряные медали.