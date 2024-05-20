«У нас были не самые хорошие ситуации». Радослав Арсов — о работе с Эбрар Каракурт

Бывший тренер волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко рассказал о том, что в работе с волейболисткой Эбрар Каракурт было не всегда легко.

«Эбрар такой человек, которому не нужно ставить никаких рамок. Она топовый игрок с мировым уровнем, мастер. Её просто нужно поддерживать, управлять и, когда нужно, встряхнуть. Потому что есть такие моменты, когда она теряет концентрацию из-за своих эмоций. Перед первой игрой сказал ей: «Эбрар, меня не интересует, что ты будешь делать и как ты будешь играть. Делай то, что ты умеешь, — показывай свои эмоции. Заведи команду, потому что сейчас девчонкам это очень нужно». Она просто на меня посмотрела и сказала: «Я всё поняла». И с этого момента всё поменялось. Да были эпизоды, когда она из-за этих эмоций нервничала.

У нас были и не самые хорошие ситуации. Но это моя работа. Игроки должны понимать, что есть главный тренер, который определяет, что нужно сделать, а они должны выполнять. Самое главное, что тренер за всё отвечает. Я не их подружка, не их парень, не их муж. Нравится — не нравится, никто не собирается это рассматривать. Они должны понимать, что главный тренер пытается только помочь»

Полное интервью с Радославом Арсовым уже можно прочитать на «Чемпионате».