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Экс-наставник калининградского «Локомотива» назвал символическую шестёрку по итогам сезона

Экс-наставник калининградского «Локомотива» назвал символическую шестёрку по итогам сезона
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Бывший тренер волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов выделил лучших игроков по итогу сезона.

«В России много хороших игроков, и это очень здорово. Я много где работал и в первый раз вижу столько замечательных и прекрасных волейболисток на таком уровне. Такого нигде нет. Я бы сказал, что символическая шестёрка – это моя команда. Но если нужно выделить кого-то ещё, то из россиянок это, безусловно, Капустина, Гатина, Лазаренко. Матвеева, которая очень здорово вышла и по большому счёту очень сильно добавила в Казани по итогам сезона. Малова как либеро. Из иностранок — Мартинес, Пьетрини. Это игроки другого уровня. Перейра — даже не обсуждается. Но, повторю, символическая шестёрка – это моя команда», — сказал Арсов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Полное интервью с Радославом Арсовым уже можно прочитать на «Чемпионате».

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