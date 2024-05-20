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«Одна команда хотела играть, другая отдыхать». Арсов — о финале «Зенит-Казань» — «Динамо»

«Одна команда хотела играть, другая отдыхать». Арсов — о финале «Зенит-Казань» — «Динамо»
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Бывший тренер волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко поделился мнением о финале «Зенит-Казань» — «Динамо».

«Я видел команду, которая хотела играть, и другую, которая хотела отдыхать. Это видно, когда ты проигрываешь 0:3. Я не считаю, что разница в их уровне была настолько большой. Но просто «Динамо» добралось до финала, и им этого было достаточно, они уже сильно чувствовали приближение отдыха. «Зенит» же бился весь сезон, чтобы стать первым».

Ранее Радослав Арсов рассказал о том, что решение уехать из России было для него тяжёлым и сложным. Вместе с семьёй они приняли решение вернуться в Болгарию.

Полное интервью с Радиславом Арсовым уже можно прочитать на «Чемпионате».

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