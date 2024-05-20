Бывший тренер «Локомотива» Радослав Арсов рассказал о новом месте работы

Бывший тренер волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов рассказал, что его уже пригласили быть тренером команды «Левски София», а также о возможности работать со сборной Болгарии.

«У меня уже есть предложение от лучшей команды страны – «Левски София». Проект касается молодых игроков, которые в ближайшее время будут в сборной. Это то, чем я занимался в «Локомотиве-2». И у клуба есть желание, чтобы игроки поднялись и выросли с моей помощью для дальнейшей перспективы игры в сборной Болгарии. Такой подход мне очень понравился, и я принял это предложение так же ответственно, как когда-то принял подобное в «Локомотиве». Потому что там тоже есть молодые игроки, с которыми я тоже буду заниматься. И это перспектива на будущее.

Может, будет возможность взять сборную Болгарии через год-два и продолжить работу с этими игроками. Для меня это было бы очень и очень интересно. Я всегда мечтал когда-нибудь возглавить женскую сборную и работать там. Кроме того, «Левски» в следующем сезоне будет играть в Кубке Европы – этот турнир добавит мне опыта в карьере и поможет игрокам поднять их уровень», — сказал Арсов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Полное интервью с Радославом Арсовым уже можно прочитать на «Чемпионате».