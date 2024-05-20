Радослав Арсов: лучших условий, чем в России, просто нет

Бывший тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко сравнил Суперлигу с чемпионатами ведущих европейских стран.

«Российский чемпионат очень и очень сложный, тяжёлый и длинный. Надо биться всё время, расслабиться не можешь даже на одну игру. Честно, меня сильно удивило, и я не понимаю до сих пор, почему многих девчонок сейчас обманывают, чтобы они поехали играть куда-нибудь в Европу. И они не понимают, что лучших условий, чем в России, просто нет. Только если ты не попадёшь в топовые пять-шесть команд Турции или Италии. А в России есть всё. Мы посчитали, что 40 российских волейболисток играют за рубежом. В мужском волейболе такого нет, пока никто не уходит, все остаются здесь. И поэтому уровень женской Суперлиги чуть упал».

Полное интервью с Радославом Арсовым можно прочитать на «Чемпионате».