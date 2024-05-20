Радослав Арсов: Карполь — эпоха, которая должна остаться такой, какая она есть

Бывший главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко высказался о заслуженном тренере СССР и России Николае Карполе.

«Карполь – это Карполь. Я считаю, что он лучший тренер в России, который выиграл всё. Я слышал, что люди, которые работают с ним, его любят, несмотря на то что он кричит. Но самое главное, что он не обижает людей. Карполь – это эпоха, которая должна остаться такой, какая она есть. Это красота, это искусство – это то, что он сотворил. То, что он сделал, построил и выиграл в своей жизни, уже вряд ли другой русский тренер сделает. Поэтому мы должны только это уважать».

86-летний Карполь на протяжении 54 лет руководит женским волейбольным клубом «Уралочка» (с 1969 года). Также он возглавлял женские сборные СССР (1978—1982, 1987—1991), СНГ (1992) и России (1993—2004).

Полное интервью с Радославом Арсовым можно прочитать на «Чемпионате».