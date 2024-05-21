Анна Лазарева рассказала, что её поразило в Китае

27-летняя российская диагональная Анна Лазарева рассказала, что ее удивило в Китае, где она выступала за местную команду Beijing BAIC Motor.

«Меня поразило, что многие таксисты отращивают ноготь на мизинце. Да практически все! Стало интересно, что это такое – залезла в интернет. Оказывается, это означает, что ты типа голубых кровей – не делаешь никакой грязной работы и можешь позволить себе отрастить ноготь. Причем были такие ребята, которым хотелось сказать: «Ну вот ты-то точно не голубых кровей. Отрежь!»

Ну, свои причуды и особенности. Я уже не обращала внимания, что там повсюду рыгают, харкают, пердят. Вот девочка из Сербии всех этих звуков вообще не могла переносить. Говорила ей, что мы изменить все равно ничего не можем, мы в этой стране приезжие и нам остается только подстраиваться», — сказала Лазарева.

Напомним, в феврале 2024 года Лазарева переехала в США, чтобы играть за волейбольный клуб «Атланта Вайб». Со следующего сезона, вероятнее всего, она будет выступать за турецкий волейбольный клуб «Кузейбору».

Ранее россиянка выступала за московское «Динамо», красноярский «Енисей», французский клуб «Волеро Ле-Канне» и корейскую команду «ИБК Алтос».

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