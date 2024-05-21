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Либеро Валентин Кротков вернулся в казанский «Зенит»

Либеро Валентин Кротков вернулся в казанский «Зенит»
Валентин Кротков
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32-летний российский либеро Валентин Кротков вернулся в казанский «Зенит». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба команды.

Валентин Кротков с 2022 года выступал за «Белогорье» (Белгород) и провёл за команду 54 матча, став бронзовым призёром мужской PARI Суперлиги. За клуб из Республики Татарстан волейболист провёл пять сезонов с 2016-го по 2021-й. Вместе с ним ему удалось стать победителем Лиги чемпионов (2017, 2018), клубного чемпионата мира — 2017, чемпионата России (2017, 2018). На счету либеро по четыре титула в Кубке и Суперкубке России.

Ранее бывший тренер волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов рассказал, что его пригласили быть тренером волейбольной команды «Левски София».

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