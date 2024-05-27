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Владислав Бабкевич продолжит выступать за петербургский «Зенит» до 2027 года

Владислав Бабкевич продолжит выступать за петербургский «Зенит» до 2027 года
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Белорусский диагональный Владислав Бабкевич продолжит спортивную карьеру в петербургском «Зените». Пресс-служба клуба сообщила, что с волейболистом заключено трудовое соглашение до конца сезона-2026/2027.

В 2021 году Бабкевич вошёл в состав новоуренгойского «Факела», а в январе 2024-го присоединился к команде из Санкт-Петербурга на правах аренды. Выступая за «Зенит», белорусский спортсмен неоднократно становился самым результативным игроком тура, а по итогам сезона-2023/2024 был признан MVP чемпионата России.

Напомним, перед началом сезона-2024/2025 главным тренером петербургского «Зенита» был назначен Владимир Алекно. Под руководством специалиста российская национальная команда завоевала золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Также Алекно привёл сборную к победе в Мировой лиге (2011), на Кубке мира (2011) и к бронзе Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

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