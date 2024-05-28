Тренер главной сенсации Суперлиги: под конец чемпионата уже не испытывали мучений

Главный тренер команды «Факел» Роман Емполов рассказал о том, как приходилось проводить ротацию состава по ходу сезона и готовиться к сложным играм, чтобы не оказаться за пределами Суперлиги.

«Сезон начался с первой же игры и с травмы капитана и лидера команды Сергея Гранкина. Сразу же пришлось перестраивать игру: молодой Вышников просидел в прошлом сезоне вообще на замене, не сыграв целиком ни одного матча. Это для него лично и для команды было тяжёлым испытанием. Но помогали те же лидеры – Владислав Бабкевич, Станислав Динейкин. В принципе, вся команда сплотилась – мы начали чемпионат с шести побед подряд. Удивились мы сами и вся общественность волейбольная.

Потом с травмой и последующим уходом Бабкевича приходилось перестраивать [команду] на другой рисунок игры. То есть весь сезон получился неровным: как были серии больших побед, так и перед Новым годом проиграли семь матчей подряд. Это, наверное, самое тяжёлое психологическое состояние команды: мол, уже на 12-м месте, на грани выхода из зоны квалификационных игр за плей-офф.

За те четыре дня после новогоднего отдыха команда перезагрузилась, настроились, поняла, что помогать уже некому, и удачно начала в тяжёлой игре с АСК (3:2), мы обыграли на тот момент хорошо идущий «Кузбасс» в гостях – 3:0. Эти две победы после Нового года показали, что мы можем играть в хороший, качественный волейбол, несмотря на уход людей, травмы. И уже по ходу окончания чемпионата пришла уверенность у меня, тренерского штаба, игроков: нашли игру и от каждого матча получали удовольствие, а не [испытывали] мучение. Уже были уверены в своих силах в психологическом плане, успокоились», – сказал Емполов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.