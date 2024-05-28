Тренер команды-сенсации Емполов: в начале чемпионата обговаривали, что задача — медали

Главный тренер волейбольного клуба «Факел» Роман Емполов рассказал, что в начале сезона перед командой ставилась цель завоевать медали.

«Для меня вызов был очень серьёзный. В начале чемпионата обговаривали, что задача – медали. Для меня это звучало как невыполнимая задача. Но, с другой стороны, вызов.

В начале серии игр с Казанью искал причины в нашей команде – где-то психологически тяжело после серии сложных игр с «Локо», потому что мы сыграли последние два матча – 2:3, 3:2. Это 10 партий, в то время как «Зенит-Казань» 10 дней просто к нам готовился, тренировался. И физическую форму набирали, и психологически настраивались. А мы в это время перелетали из Новосибирска в Новый Уренгой – и обратно. Но сейчас, после сыгранных с ними игр, всё стало понятно: «Зенит-Казань» настраивались на нас, они знали, что мы молодая амбициозная команда. И они не могли позволить себе много ошибаться, сыграли цельной командой, очень хорошо и дисциплинированно с учётом нашей неоптимальной формы.

С «Белогорьем» могли сыграть лучше. Но собственные ошибки, которых было меньше в 1/4 финала и в квалификации, не позволили это сделать. Это опыт. Такие важные матчи мы должны играть с минимальным количеством ошибок», – сказал Емполов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.