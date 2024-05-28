«Уже в машину садился». Главный тренер «Факела» — о ситуации с переходом Бабкевича

Главный тренер команды «Факел» Роман Емполов рассказал о ситуации с переходом волейболиста Владислава Бабкевича в «Зенит».

«Владислав уже в машину садился в Санкт-Петербурге, когда узнал, что переход отменён. Думаю, у нас дружная команда – все примерно одного возраста и внутри команды очень хорошая атмосфера. Поэтому с Владом лучше или нет сыграли в серии за бронзу? Показала бы игра, но команда бы его приняла. Понятно, что где-то нам не хватало хорошего диагонального, потому что по ходу сезона в доигровке его неплохо подменил Василий Капранов.

Ведь в межсезонье мы готовили Бабкевича на амплуа доигровщика. Много времени было потрачено на тренировку приёма и на взаимодействие со связующими. Он хороший волейбол в доигровке показал. В «Зените» его поставили в диагональ в связи с проблемной зоной после травмы Виктора Полетаева. Нам бы в очередной раз пришлось перестраивать игру, потому что Корней Эннс – основной диагональный. Как на помощь команде было бы неплохо [видеть Бабкевича]. Они бы вдвоём эту зону делили. Как показал чемпионат, мы смогли перестроиться и найти оптимальный состав, который позволил выйти в борьбу за медали. Тот ключ, который мы нашли с Эннсом, молодым 18-летним Васей Капрановым, показал, что мы можем играть», – сказал Емполов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.